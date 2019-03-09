РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 мар. Фестиваль гимнастики и хореографии Spring CUP 2019 пройдет в подмосковных Люберцах в субботу, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

«Девятого марта в 11:00 во Дворце спорта «Триумф», расположенном по адресу: Люберцы, улица Смирновская, дом №4 пройдет III детский фестиваль гимнастики и хореографии Spring CUP 2019. В фестивале примут участие более 200 детей из Москвы, Чехова, Видного, Железнодорожного, Раменского и Люберец», – говорится в сообщении.

Показательные выступления покажут профессиональный коллектив «Русский стиль» и балерины «Русской балетной компании».

Конкурс будет проводиться по номинациям: «Детский танец», «Классический танец» (балет), «Народный и народно-сценический танец» (танцы разных национальностей с выдержкой стиля, техники и музыки), «Спортивный танец» (сочетание хореографии, акробатики, гимнастики), «Современный танец» (контемпорари, джаз-модерн, модерн, неофолк, афро-джаз, афро с выдержкой стиля и техники, Dance solo). Кроме того, будет номинация «Танцевальная гимнастика».

«Приглашаем всех желающих поболеть за спортсменов и танцоров и просто насладиться красотой каждого выступления», – заключается в сообщении.