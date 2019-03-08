РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. Водоснабжение восстановили в одном из домов микрорайона Зеленовский Подольска после промывки трубопровода, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале «Добродел» на ржавую и еле теплую воду, которую постоянно подавали в дом №58 на улице Большая Зеленовская. По ее словам, жильцы дома жаловались и звонили в свою управляющую компанию неоднократно, но ничего не менялось. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу восстановления холодного и горячего водоснабжения.

«Факты, изложенные в обращении, подтвердились. Выполнены работы по восстановлению водоснабжения. Промыли внутридомовой трубопровод холодного и горячего водоснабжения в многоквартирном доме 6 марта силами УО МУЖРП-12», - говорится в сообщении.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.