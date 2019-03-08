РИАМО - 8 мар. Сборная РФ, завоевав 26 золотых наград на зимней Универсиаде в Красноярске, досрочно заняла первое место в турнирной таблице, сообщает в пятницу ТАСС.
«Российские спортсмены завоевали 77 медалей (26 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые). Национальная команда России стала недосягаемой для сборной Южной Кореи, занимающей второе место в зачете (6–2–4)», – говорится в сообщении.
На соревнованиях разыграют еще 28 комплектов наград, но южнокорейские спортсмены в девяти из этих соревнований не примут участия. Таким образом сборная России досрочно стала лидером.
На Универсиаде в Алма-Ате в 2017 году сборная России завоевала 71 медаль (29–27–15). Таким образом команда установила рекорд зимних Универсиад по общему количеству медалей на одних играх. Соревнования завершатся 12 марта.
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