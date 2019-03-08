РИАМО - 8 мар. Согласно данным торгов, цены на нефть в мире снизились более чем на 3% из-за неблагоприятных статистик из некоторых регионов и опасений из-за торможения глобального роста, сообщает в пятницу Газета.ru.

«По состоянию на 17:07 (московского времени – ред.) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 3,05% – до 64,28 доллара за баррель», – говорится в сообщении.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 3,14% – до 54,89 доллара за баррель.