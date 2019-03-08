РИАМО - 8 мар. В международном аэропорту «Внуково» 8 Марта для женщин подготовили свыше 6 тысяч цветов в качестве подарка, в зале вылета аэропорта проходит акция «Вам, любимые!», сообщается на сайте аэрогавани.

«В праздничный день, 8 Марта, аэропорт «Внуково», авиакомпания Azur air и волонтерское движение «Мосволонтер» подготовили для прекрасных женщин более 6 тысяч цветов в качестве подарка. Акция «Вам, любимые!» проходит в зале вылета аэропорта в терминале А. Кроме того, цветок можно получить из лап Azur-ного мишки-путешественника», – говорится в сообщении.

Международный аэропорт «Внуково» – один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается около 200 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний.

Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и Африки. «Внуково» в 2018 году побил исторический рекорд и обслужил 21 миллион 478 тысяч пассажиров.