РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. В микрорайоне Климовск Подольска после жалобы жителей устранили подтопление от тающего снега, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на портале «Добродел», что во дворе дома №28 на улице Садовая в микрорайоне Климовск при таянии снега невозможно подойти к подъезду. Администрация горокруга рассмотрела просьбу о ликвидации подтопления дворовой территории.

«Администрация 6 марта провела осмотр во дворе дома №28 на улице Садовая в микрорайоне Климовск. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушения проведены», - сказал заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.