РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 мар. Пожар произошел в одной из квартир на улице Ленина в Красногорске из-за взорвавшегося масляного обогревателя, сообщил начальник Красногорского пожарно-спасательного гарнизона Роман Мирошниченко.
В пятницу около 14:58 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Ленина в Красногорске. Час спустя пожар был ликвидирован.
«Прибывшие подразделения установили, что происходит горение в одной из комнат в трехкомнатной квартире на третьем этаже. По предварительным данным, возгорание произошло в результате взрыва работавшего масляного обогревателя», - сказал Мирошниченко.
По его словам, находившиеся в другой комнате люди успели выбежать из горящей квартиры.
В результате пожара люди не пострадали. Стены и потолок квартиры сильно закопчены.
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