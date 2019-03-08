РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 мар. Пожар произошел в одной из квартир на улице Ленина в Красногорске из-за взорвавшегося масляного обогревателя, сообщил начальник Красногорского пожарно-спасательного гарнизона Роман Мирошниченко.

В пятницу около 14:58 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Ленина в Красногорске. Час спустя пожар был ликвидирован.

«Прибывшие подразделения установили, что происходит горение в одной из комнат в трехкомнатной квартире на третьем этаже. По предварительным данным, возгорание произошло в результате взрыва работавшего масляного обогревателя», - сказал Мирошниченко.

По его словам, находившиеся в другой комнате люди успели выбежать из горящей квартиры.

В результате пожара люди не пострадали. Стены и потолок квартиры сильно закопчены.