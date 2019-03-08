РИАМО - 8 мар. После первого полета и стыковки с МКС пилотируемый космический корабль американской компании SpaceX Crew Dragon (Dragon 2) успешно приводнился в Атлантическом океане, сообщает Газета.ru.

«Приводнение произошло, как и планировалось, в 16:45 (по московскому времени – ред.). При входе в атмосферу над кораблем развернулись четыре полосатых парашюта, которые обеспечили ему мягкую посадку на воду. В нужном районе океана корабль ожидало специально судно, оборудованное краном для подъема корабля на борт», – говорится в сообщении.

Корабль отстыковался от Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме. Crew Dragon вернул на Землю около 136 килограммов груза, в числе которых результаты научных экспериментов на орбите и манекен персонажа из фильма «Чужой» Эллен Рипли.

Этот полет пилотируемой версии корабля Dragon первый в истории. SpaceX сможет отправить на борту корабля двух космонавтов в рамках коммерческой программы NASA уже летом 2019 года, что станет первым случаем, когда частная компания отправит человека в космос.