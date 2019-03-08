РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. В подмосковном Подольске водитель маршрутного такси №1231К не выдавал пассажирам билеты и подвергал их опасности во время агрессивной езды, за это ему сделали выговор, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на портале «Добродел», что водитель маршрутного такси при посадке пассажиров не выдавал билет при оплате проезда, пока его об этом не просили. По словам жителя, он агрессивно управлял маршруткой, резко ускорялся и тормозил, вплотную подъезжал к впереди идущим транспортным средствам, принуждал их освободить полосу движения, совершал резкие перестроения, тем самым создавал опасность для участников движения и пассажиров. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрело обращение по поводу нарушения правил на смежном межрегиональном маршруте №1231К (Подольск, микрорайон «Кузнечики» - Москва, метро Аннино), который обслуживает ООО «РАНД-ТРАНС».

«По результатам проведенной проверки руководством автопредприятия принято решение о привлечении водителя маршрута №1231К (Подольск, микрорайон «Кузнечики» - Москва, метро Аннино) за нарушение ПДД к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор», - говорится в сообщении.

Для водителей и кондукторов провели дополнительный инструктаж о необходимости соблюдения правил перевозок пассажиров, должностных инструкций и правил дорожного движения.