РИАМО - 8 мар. Молодежный совет при департаменте жилищно-коммунального хозяйства принял участие во всероссийской акции «Вам, любимые», в течение всего дня московские волонтеры поздравляли жительниц столицы и дарили им цветы, говорится в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ Москвы.

Акцию провели на разных площадках Москвы, в том числе на территории аэропортов, вокзалов, на различных предприятиях столицы и в парках.

«В мероприятиях приняли участие более 600 волонтеров и студентов, а поздравляли они десятки тысяч москвичек разных профессий: работников сферы городского хозяйства, учреждений культуры, медицинских и социальных организаций. Молодежный совет при департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы поздравил около 100 сотрудниц, которые в этот праздничный день выполняли свои должностные обязанности», – говорится в сообщении.

Волонтеры посетили центральную диспетчерскую ГБУ «Гормост», а также диспетчерские учреждения на Ленинградском проспекте и в Серебряном бору. Также свои двери открыли центральные диспетчерские АО «Мосгаз», ГУП «Мосводосток» и центральная аварийно-диспетчерская служба АО «Мослифт».

Кроме посещения диспетчерских, волонтеры приятно удивили сотрудниц ГБУ «Автомобильные дороги» на Манежной площади и уборщиц служебных помещений отдела эксплуатации стационарных общественных туалетов ГБУ «Доринвест».