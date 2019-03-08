РИАМО - 8 мар. В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи состоялся фестиваль футбола, в рамках мероприятия спортсменки подмосковной «Лиги мам» сыграли с командой «Фортуна» микрорайона Кучино, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Также в программе фестиваля прошли турнир по футболу, футбольные эстафеты и несколько игр: «Точный гол», «Дальний гол» и «Футбол». Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил «Лигу мам» с Международным женским днем. В подарок от министра представительницы прекрасной половины футбола получили абонементы на бесплатное посещение спортивной базы «Сатурн» в подмосковном Кратове.

«Во-первых, хотелось бы еще раз поздравить всех женщин и, в частности, футбольную «Лигу мам» с женским праздником. Мы решили совместить приятное с полезным и подарить нашим футболисткам поездку на спортивную базу «Сатурн», ведь это не только комфортное место для отдыха, но здесь еще витает дух прошедшего мундиаля. База обладает всем необходимым и для тренировок спортсменов разных направлений», – сказал Терюшков.

По его словам, база «Сатурн» попала под действие региональной программы наследия чемпионата мира 2018 года, в ее рамках идет дополнительное обустройство территории и строений под еще более широкий спектр видов спорта.

Проект «Лига мам» стал одним из победителей Всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы чемпионата мира по футболу 2018».

Учебно-тренировочный центр «Сатурн» получил известность во время чемпионата мира по футболу-2018. Именно здесь жила и тренировалась сборная Португалии с легендарным Криштиану Роналду.