РИАМО - 8 мар. Генпланом Москвы на период до 2035 года в Троицком и Новомосковском округах столицы планируется создание 20 технопарков, их общая площадь может составить порядка 12 миллионов квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Сейчас на территории новой Москвы располагаются 20 готовых перспективных площадок, где уже в ближайшее время могут появиться новые технопарки. Предложения о создании технопарков на территории ТиНАО поступили почти от всех крупных столичных девелоперов. Это подтверждает реалистичность больших перспектив», – сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, сейчас около 10 проектов рассматриваются в Москомархитектуре – специалисты тщательно изучат все плюсы и минусы предложенных вариантов, оценят их перспективы и после этого вынесут свое решение.

«Значимость развития технопарков в столице неоднократно отмечал и мэр Москвы Сергей Собянин. Они постепенно становятся инновационной производственной отраслью Москвы», – подчеркнул Жидкин.

Столичные технопарки, которым правительство Москвы присвоило официальный статус, видятся малому и среднему бизнесу как удобная площадка для аренды соответствующих площадей, оснащенных по последнему слову техники. Резиденты получают обнуление платежей по земле, налогу на имущество, существенное снижение налога на прибыль.

Якорные резиденты технопарков могут получить максимальные региональные льготы по налогу на прибыль. В последнее время и частные девелоперские компании стали внимательно изучать положительный опыт развития таких технопарков.

В ТиНАО уже создано порядка 100 тысяч новых рабочих мест, а к 2035 году в новой Москве должно насчитываться порядка 1 миллиона мест приложения труда. По статистическим данным, на сегодняшний день более половины работоспособных жителей новой Москвы потенциально могут трудиться в границах ТиНАО.