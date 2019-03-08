РИАМО - 8 мар. Около 20 комплектов наград завоевали спортсмены из Солнечногорска на чемпионате по спортивной аэробике, среди наград 11 золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых комплекта, говорится в сообщении пресс-службы администрации Солнечногорского муниципального района.

«Чемпионат и первенство Центрального федерального округа по спортивной аэробике завершились в Туле. Участие в турнире приняли сильнейшие команды из семи областей страны – Тамбовской, Тверской, Московской, Ивановской, Ярославской, Тульской и Владимирской», – говорится в сообщении.

Традиционно самой многочисленной стала команда Московской области, в составе которой было свыше 40 спортсменов из Солнечногорья.

Турнир входит во Всероссийский календарь соревнований и является отборочным на первенство и чемпионат России, которые пройдут в Екатеринбурге в апреле.

За время проведения соревнований спортсмены из Солнечногорья завоевали 11 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых комплектов наград. По итогам турнира солнечногорцам не было равных.

Уже через 12 дней ребята снова встретятся в Суздале на Всероссийских соревнованиях «Золотое кольцо России».