РИАМО - 8 мар. Из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации в торговом центре «Мега» в Химках из здания комплекса эвакуировали более 1 тысячи человек, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«По данному адресу было ложное срабатывание сигнализации. <…> Из здания было эвакуировано более тысячи человек», – сказал собеседник агентства.

По его словам, подразделения выезжали и проводили проверку, ничего опасного не обнаружено.