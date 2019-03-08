РИАМО - 8 мар. В подмосковном Красногорске неизвестный с территории парковки торгового центра угнал автомобиль Toyota Camry, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение о краже поступило от владельца иномарки – мужчины 1995 года рождения, зарегистрированного в Волгоградской области. Он заявил, что 6 марта с 19:20 до 23:10 в Красногорске, по улице Международная с территории парковки ТЦ неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2019 года выпуска.

«Седьмого марта по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража» – ред.)», – сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила свыше 2,5 миллионов рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.