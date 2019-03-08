РИАМО - 8 мар. В подмосковной Балашихе местная жительница в ходе пьяной ссоры напала с ножом на мужчину – жителя Иркутской области, от полученных ранений он скончался, подозреваемая задержана, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Труп мужчины 1977 года с множественными ножевыми ранениями в области спины и шеи обнаружили 7 марта по адресу: Балашиха, микрорайон Южный, улица Фучика, дом 4/1.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области гражданка 1986 года рождения», – сказал собеседник агентства.

По его словам, преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».