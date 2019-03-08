РИАМО - 8 мар. В Российской академии народного хозяйства и государственной службы в Москве начались строительно-монтажные работы по реконструкции многофункционального комплекса «Зенит», в народе называемого «синий зуб», сообщается на сайте академии.

«Участок, выделенный под реконструкцию, является частью территории Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Площадь участка реконструкции определена проектом и составляет 3,46 гектара. На участке расположено недостроенное здание многофункционального центра, подлежащее реконструкции», – говорится в сообщении.

За многие годы территория, прилегающая к зданию, была огорожена забором из профлиста и сильно замусорена. Забор пришел в негодность, на территории выросла небольшая стихийная рощица из деревьев и кустарников, имелись навалы грунта и строительного мусора. Деревья и кустарники вырубят.

«Проектом предусматривается полное переоснащение реконструируемого здания с учетом новых объемно-планировочных решений. Пространственная структура комплекса обеспечивает четкое зонирование и разделение потоков учащихся, преподавателей, посетителей, гостей и обслуживающего персонала, с учетом выделения учебной, административно-общественной, гостевой, служебно-бытовой и хозяйственно-складской зон», – уточняется в материале.