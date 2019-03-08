РИАМО - 8 мар. В честь весеннего праздника 8 Марта активисты «Молодой Гвардии» Подмосковья провели акцию «Вам Любимые», они поздравили женщин с Международным женским днем, всего было подарено 5 тысяч цветов, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

«Несмотря на то, что на улице морозно и холодно, активисты в Сергиевом Посаде подарили частичку весеннего настроения прекрасным дамам. Молодогвардейцы поздравили девушек, девочек, женщин с 8 Марта у стен Лавры на Красногорской площади. А на улицах Луховиц активисты, совместно с дорожными автоинспекторами, вместо проверки документов останавливали машины, чтобы подарить цветы сидящим за рулем женщинам», – говорится в сообщении.

Молодогвардейцы желали женщинам-водителям счастья, добра, любви, семейного благополучия и безопасных дорог. Подобные акции прошли и в других муниципалитетах региона. За пару часов проведения акций в них приняли участие несколько сотен женщин.

Балашихинские молодогвардейцы радовали прекрасную половину человечества букетами мимоз. Яркие букеты получили школьницы, многодетные мамы и пенсионерки. Всего у парка «Пехорка» молодогвардейцы поздравили более 60 женщин. Примерно столько же виновниц торжества вознаградили цветами в Железнодорожном.

«Столько бегающих мужчин и счастливых женщин мы наблюдаем исключительно 8 Марта. И эта праздничная суета, эта атмосфера объединяют всех. Хочется, чтобы данный настрой сохранился на протяжении всего года. Мы, как общественная организация, продолжим проведение уличных массовых акций, приуроченных к другим праздникам. Ведь их, как известно, много не бывает. В любом деле важен настрой. Только на эмоциональном подъеме можно двигаться вверх», – отметил исполняющий обязанности руководителя «Молодой Гвардии» Подмосковья Александр Толмачев.

Акция «Вам Любимые» проходила по всей территории Московской области. В ее рамках активисты поздравляют незнакомых женщин и дарят им цветы на улицах и в общественных местах. Более 5 тысяч ярких тюльпанов и мимоз за считаные часы были подарены всем представительницам женского пола.