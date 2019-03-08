РИАМО - 8 мар. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал на 2 месяца Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной под Красногорском в октябре 2018 года, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Суд избрал в отношении Абдулазизова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 мая», – сказал собеседник агентства.

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны двое мужчин, которых подозревают в совершении в городском округе Красногорск заказного убийства подполковника юстиции Евгении Шишкиной.

Неизвестные расстреляли старшего следователя полиции по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгению Шишкину утром 10 октября 2018 года в поселке Архангельское в Красногорске. Покушение произошло недалеко от многоэтажного дома №31, где она проживала. Пуля попала женщине в шею, подполковник скончалась на месте. Она вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями, мошенничеством и оборотом наркотиков.

По данным СМИ, это было не первое покушение на Шишкину. Ранее неизвестные сожгли ее автомобиль – тогда женщине удалось спастись. По одной из основных версий, убийство сотрудницы МВД связано с ее профессиональной деятельностью.