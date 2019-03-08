РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. В субботу в подмосковном Подольске прошли XXXVI юбилейные соревнования по лыжным гонкам «Подольская лыжня», в них приняло участие более 400 человек, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Сергей Сабинин.

На торжественном открытии соревнований гостей приветствовали депутат совета депутатов Юрий Стрелков, президент федерации лыжных гонок Московской области Татьяна Аникеева, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Вера Федорова. Награждение победителей и призеров провел Сабинин, ему помогал аниматор в костюме Забиваки, который вручал шапки с логотипом соревнований.

«Более 400 человек приняло участие в XXXVI соревнованиях по лыжным гонкам «Подольская лыжня», эстафете 4 на 1,5 километра в рамках III комплексной спартакиады по месту жительства. Самому младшему лыжнику всего четыре года, самому опытному - 80 лет. Так как лыжню проводили 8 марта, то постарались устроить настоящий праздник для всей семьи - показательные выступления провела группа антитеррора Вооруженных сил РФ, с детьми играл Забивака, можно было подкрепиться кашей и чаем», - сказал Сабинин.

По его словам, 10 марта планируется еще одна масштабная акция - спортивная масленица на стадионе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» в микрорайоне Климовск, где подведут спортивные итоги акции «Зима в Подмосковье». Желающих принять участие в активных играх и соревнованиях ждут к 12:00, около 15:00 состоится сожжение чучела зимы.

Открытые XXXVI традиционные соревнования по лыжным гонкам «Подольская лыжня» посвятили памяти председателя спортивного клуба «Космос» Нины Федотовой, тренера по лыжному спорту Виктора Сафронова и мастера спорта СССР Александра Ефимова.