РИАМО - 8 мар. Сотрудники дорожного патруля ЦОДД в честь 8 Марта раздали на дорогах столицы женщинам-водителям 500 праздничных шоколадок, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Наши рыцари на зеленых «конях» – дорожный патруль – дарил сегодня хорошее настроение и 500 шоколадок с поздравлениями прекрасным дамам за рулем (ну и помогали по необходимости, конечно)», – говорится в сообщении.

Ярко-зеленые легковые машины и пикапы с фирменной маркировкой ЦОДД появились на столичных дорогах в 2017 году. Их часто путают с парконами и эвакуаторами «Московского паркинга», однако экипажи «Дорожного патруля» не занимаются ни штрафами за парковку, ни эвакуацией. Они помогают водителям, попавшим в сложные ситуации на дороге, и следят, чтобы таких происшествий было как можно меньше.

В 2018 году экипажи помогли более чем 20 тысячам участников дорожного движения, в том числе 8670 раз – водителям неисправного транспорта. Работали автомобили более чем на 12 тысячах ДТП, 1 тысячу раз сотрудники службы выступали понятыми при оформлении аварий.