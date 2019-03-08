РИАМО - 8 мар. Выставочный павильон Московских центральных диаметров с момента его открытия посетили более 30 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель руководителя пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Анна Лапушкина.

«На сегодняшний день, с момента открытия демонстрационного павильона Московских центральных диаметров, его посетило более 30 тысяч человек. В такие дни, как 23 февраля или 8 марта, когда мы устраиваем специальные праздничные программы, посещаемость становится достаточно высокой», – сказала Лапушкина.

Она добавила, что, по прогнозам, за 8 марта павильон посетят около 1 тысячи человек. За утро праздничного дня павильон посетило более 300 человек.

В честь Международного женского дня в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) для женщин приготовили тематическую праздничную программу – «Дарим красоту», в частности, тут работают три мейкап-станции и дизайн-студия одежды.

Демонстрационный павильон МЦД работает на площади Киевского вокзала без выходных с 09:00 до 21:00. В нем установлены интерактивные панели, с помощью которых можно построить оптимальные маршруты движения по городу после запуска диаметров. Устройство покажет, сколько времени сэкономит пассажир, пользуясь новым видом транспорта, и на каких станциях можно будет пересесть на метро или МЦК.

Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск, планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года. Еще три маршрута МЦД в разработке. Московские центральные диаметры свяжут разрозненные направления Московской железной дороги. Также появятся удобные пересадки на подземку и МЦК. Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут. Работать МЦД будет так же, как и метро, – с 05:30 до 01:00.