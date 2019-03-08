РИАМО - 8 мар. В Подмосковье и Москве на 9 марта продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за ветра его объявили на 30 часов, из-за гололеда – на 6 часов с 12:00 пятницы.

Такой же уровень погодной опасности объявлен почти на всей территории Центрального федерального округа на разные отрезки времени, кроме Владимирской области.

Девятого марта в Московском регионе ожидаются незначительные прояснения. Температура будет положительной, в ночные часы близка к нулю, 9 и 10 марта – до плюс 5 градусов. Облачная погода будет временами сопровождаться осадками в виде небольшого дождя.