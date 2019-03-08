РИАМО - 8 мар. Столичные следователи проводят проверку о возможном мошенничестве с квартирой на севере Москвы, в результате которого мужчина и его семья оказались на улице, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

«Из информации, распространенной в интернете, следует, что мужчину с семьей выселили из квартиры, принадлежащей его покойной матери. При этом жильцам даже не позволили забрать теплые вещи из своей квартиры. Также указывается, что мужчина с семьей могли стать жертвами черных риелторов», – говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

В рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.