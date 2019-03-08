РИАМО - 8 мар. В Подмосковье 177 школьников из 14 стран прошли обучение на юбилейной смене Зимней компьютерной школы, которая проходила на базе МФТИ с 25 февраля по 6 марта, говорится в сообщении пресс-службы центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института.

«Традиционно лагерь собирает одаренных школьников 9-11 классов. Среди участников этого года 88 уже становились призерами на национальных олимпиадах по информатике. В этом году ребята приехали из Казахстана, Украины, Армении, Белоруссии, Киргизии, Боснии и Герцеговины, Индии, Турции, Италии, Дании, Болгарии, Сирии, Азербайджана», – говорится в сообщении.

В течение десяти дней ребята проходили обучение в формате тренировочных соревнований и разборов сложных задач с методистом, победителем ряда международных соревнований по программированию Михаилом Тихомировым, методистом школы, финалистом чемпионата мира по программированию ICPC 2019 Ильей Степановым, медалистом ICPC 2017 и 2018 Артемом Жуком и другими тренерами.

«В этом году на Зимней компьютерной школе впервые открылись англоговорящие группы. В честь десятилетия мы также переименовали Зимнюю компьютерную школу в Moscow Workshops Juniors. Это шаг, который делает школьный лагерь первой ступенью перед Moscow Workshops ICPC – программой для одаренных студентов, которые хотят реализоваться в спортивном программировании», – сказал руководитель Moscow Workshops Juniors, проректор МФТИ Алексей Малеев.

В течение всего лагеря у школьников была возможность принять участие сразу в трех олимпиадах по программированию: «Технокубок», Moscow Workshops Juniors и Открытой олимпиаде школьников по программированию.

В трех разных по уровню подготовки участников дивизионах были определены лидеры по результатам выступления в турнирах во время лагеря. В сильнейшем дивизионе А победителем стал Ильдар Гайнуллин, на втором месте оказался серебряный медалист Международной олимпиады школьников по информатике IOI 2018 Егор Лифарь. Все участники получили призы и дипломы.