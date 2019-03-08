РИАМО - 8 мар. На западе столицы четверо неизвестных с ножом напали на женщину-администратора спа-сауны и похитили у нее деньги и личное имущество, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение о разбое по адресу: Москва, улица Удальцова, дом 75А поступило от самой пострадавшей сотрудницы – женщины 1984 года рождения.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 7 марта в 05:10 по указанному адресу четверо неизвестных, находясь в помещении спа-сауны, угрожая пострадавшей предметом, похожим на нож, открыто похитили принадлежащие ей денежные средства и личное имущество, после чего скрылись», – сказал собеседник агентства.

По его словам, общий материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».