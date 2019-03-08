РИАМО - 8 мар. Гастрономические сюрпризы подготовили для москвичей и гостей столицы в парке Горького на масленичные гулянья, которые пройдут 9 и 10 марта, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Свою продукцию на праздничной площадке представят 22 кафе. Гостей ждет 30 видов блинов и более 20 видов другой оригинальной выпечки.

«В парке Горького откроется целый испанский дворик, где все желающие смогут попробовать горячую тортилью с самыми разными начинками, а также блинчики фийоа (их готовят на бульоне) и кукурузу с сыром, приготовленную на гриле», – говорится в сообщении.

В Чехии на Масленицу, которую в стране называют Масопуст, большой популярностью пользуются трдельники – сахарные сдобные трубочки из сладкого теста. В парке гостям предложат сразу восемь разновидностей этого угощения – трдельники с корицей, ванилью, кокосом, карамелью и другими начинками. А еще можно будет отведать венгерскую разновидность трдельника – ванильный крутиш.

Продолжить гастрономическое путешествие по странам Европы можно, если попробовать французские блины «крепы» – сытные и сладкие, с различными начинками, а также брюссельские вафли и испанские чуррос – сладкую обжаренную выпечку из заварного теста.

Кроме того, можно будет попробовать и русские блины: с маслом, сметаной, вареньем, медом, сгущенным молоком, икрой, семгой и грибами.

«Для тех, кто захочет полноценно пообедать или поужинать, повара приготовят горячие блюда: шашлыки, колбаски на гриле и рыбу по-царски (запеченную семгу и форель). Сладкоежкам по вкусу придутся традиционные ярмарочные угощения: пряники и леденцы», – добавляется в материале.

Согреться помогут ароматные горячие напитки: пряный сбитень, горячий чай с облепихой или чабрецом, бодрящий малиново-имбирный чай, полезные напитки из шиповника с медом и из калины, безалкогольный глинтвейн.

Фестиваль «Московская Масленица» продлится до 10 марта.