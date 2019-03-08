РИАМО - 8 мар. Несовершеннолетний пассажир упал под прибывающий поезд на станции метро «Перово» Калининско-Солнцевской линии метро и погиб от полученных травм, сообщил РИАМО в пятницу пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«В 12:18 на станции метро «Перово» произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 17-летний москвич оказался на жестком пути под прибывающим электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на пассажира», – сказал Мышляев.

Он добавил, что сотрудники УВД на метрополитене незамедлительно вызвали наряд скорой помощи, который по прибытию констатировал смерть юноши.

«В 12:21 было снято напряжение для извлечения тела погибшего. В 12:58 тело извлекли, затем подали напряжение на путь в 13:07. Движение по линии в целом восстановлено», – отметил Мышляев.

По его словам, заказан видеообзор с камеры наблюдения, проводится проверка.

«Все службы метро сработали оперативно. Информация об инциденте была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», – заключил начальник пресс-службы.

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