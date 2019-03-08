РИАМО - 8 мар. На Братиславской улице в Москве водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в столб, в результате происшествия погибли два человека, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«На Братиславской улице в районе дома 33 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения. В результате погибли два человека – пассажиры», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все причины произошедшего.

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