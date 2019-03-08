РИАМО – 8 мар. Сотрудники управления ГИБДД по Московской области за минувший год выписали штрафов на общую сумму 10,6 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

«За 2018 год сотрудники ГИБДД выписали административных протоколов на сумму 10 миллиардов 624 миллиона рублей, было оплачено штрафов на сумму 5 миллиардов 15 миллионов рублей», – сказал начальник подмосковного УГИБДД Виктор Кузнецов.

По его словам, за неуплату штрафов к ответственности привлекли 50 тысяч человек.

Кроме того, в минувшем году 7 тысячам жителей Подмосковья закрыли выезд за границу за систематическую неуплату штрафов за нарушение ПДД.