РИАМО - 8 мар. В пятницу днем на станции «Перово» Калининско-Солнцевской линии метро Москвы мужчина упал на рельсы, пострадавший скончался, передает РИА Новости.

«Поступила информация о падении мужчины на рельсы на станции «Перово». Тело погибшего уже извлечено на платформу», – говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются обстоятельства гибели и личность мужчины.

Ранее из-за этого инцидента на участке Калининско-Солнцевской линии метро Москвы от станции «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов» не ходили поезда. Сейчас движение восстановлено и введено в график.

На станции московского метро «Баррикадная» погиб молодой человек>>