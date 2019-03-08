РИАМО - 8 мар. Компания «Аэрофлот» приготовила особое поздравление женщинам, которым выпало отметить праздник 8 Марта на борту самолетов авиакомпании, по громкой связи дамам читают стихи, а также дарят цветы, сообщается на сайте авиаперевозчика.

«В этот день в пассажирских салонах по громкой связи зазвучали стихи, посвященные лучшей половине человечества. Всем представительницам прекрасного пола, которые в Международный женский день отправляются в путешествие рейсами из Москвы, преподносят цветы», – говорится в сообщении.

Четверостишия отобраны по итогам конкурса, который был проведен накануне среди подписчиков на официальной странице авиакомпании в социальной сети «ВКонтакте».

Всего на конкурс было направлено более 900 стихотворений из разных городов России. Был определен победитель, чье произведение набрало наибольшее число голосов. Ему вручат сертификат на два лица на перелет туда-обратно эконом-классом в любой город маршрутной сети «Аэрофлота».

«Преподносить 8 Марта подарок в виде стихов и цветов женщинам, которые путешествуют нашими рейсами, – одна из добрых традиций «Аэрофлота», – отметил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

Он поздравил женщин с праздником, пожелав им здоровья и любви, весеннего солнца и тепла, а также приятных путешествий с «Аэрофлотом».