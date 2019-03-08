РИАМО - 8 мар. На Калининско-Солнцевской линии метро Москвы после сбоя днем в пятницу ввели в график движение поездов, ранее на линии не ходили поезда от станции «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов» после инцидента с пассажиром, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

Сначала в движении поездов случился сбой, затем поезда перестали ходить между станциями «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов». Позже движение восстановили и начали вводить поезда в график.

«Движение поездов на Калининской линии введено в график», – говорится в сообщении.