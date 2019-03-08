РИАМО - 8 мар. На юго-западе столицы произошло столкновение машины скорой медицинской помощи и автомобиля «Газель», в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«На улице Вавилова в районе дома 61 произошло столкновение автомобиля скорой помощи с «Газелью». Пострадавших нет», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.