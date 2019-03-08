РИАМО - 8 мар. Из ресторана в Мещанском районе Москвы эвакуировали всех посетителей из-за вспышки жировых отложений, никто не пострадал, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«Была заявка по Рождественскому бульвару, там была вспышка жировых отложений без последующего горения. Помощь МЧС там не потребовалась», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что администрация эвакуировала всех посетителей в целях безопасности.