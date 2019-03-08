РИАМО - 8 мар. На Калининско-Солнцевской линии метро Москвы после сбоя восстановили движение поездов, ранее не ходили поезда от «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов» из-за падения пассажира на пути, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

Сначала в движении поездов случился сбой, затем поезда перестали ходить между станциями «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов».

«Движение поездов на Калининской линии от «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов» восстановлено и вводится в график», – говорится в сообщении.