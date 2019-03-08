РИАМО - 8 мар. В столичной подземке на Калининско-Солнцевской линии днем в пятницу не ходят поезда от станции «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов» из-за инцидента с пассажиром, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

Ранее сообщалось о сбое в движении поездов.

«На Калининской линии нет движения поездов от «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов» из-за инцидента с пассажиром», – говорится в сообщении.

Пассажиров просят пользоваться наземным общественным транспортом.

Движение поездов на Калининско‑Солнцевской линии метро восстановили>>