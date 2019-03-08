РИАМО - 8 мар. В столице в праздничный день ожидается понижение атмосферного давления до 740 миллиметров ртутного столба, при этом в городе будет тепло и без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При слабом южном ветре в столице тепло: в основном температура от плюс 0,8 градуса до плюс 1,5. Прохладнее на Воробьевых горах: 0,6. Осадков нет, но облачность низкая и плотная. Атмосферное давление пониженное: 740 миллиметров ртутного столба», – говорится в сообщении.

При таком давлении жители могут чувствовать сонливость, рассеянность, гипертонию, также возможны спазмы сосудов в связи с пониженным атмосферным давлением.

Кроме того, по сведениям синоптиков, содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже климатической нормы почти на 10 единиц. Это заметно сказывается на самочувствии. При выраженном дефиците кислорода усугубляются процессы, уже имеющиеся в организме. Из-за кислородной недостаточности чаще всего страдают люди с сердечно-сосудистой и легочной недостаточностью, заболеваниями эндокринной системы.