РИАМО - 8 мар. Глава корпорации SpaceX Илон Маск считает, что у России есть сильная ракетная техника, к примеру, он дал высокую оценку перспективной ракете-носителю «Ангара», сообщает ТАСС.

«У России отличная ракетная техника и наилучший из имеющихся сейчас двигателей. Вариант ракеты-носителя «Ангара», предназначенный для многократного использования, будет великолепен», – написал Маск на своей странице в Twitter.

Глава корпорации к своей записи приложил статью с портала Arstechnica.com, в которой сравнивается корабль Crew Dragon компании SpaceX и российский корабль «Союз», используемый сегодня для доставки космонавтов и астронавтов на МКС.

Тяжелая ракета повышенной грузоподъемности «Ангара-5В» на первом этапе должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. Ее главное назначение – обеспечение полетов в дальний космос – к Луне и Марсу.

Корабль Crew Dragon предназначен для пилотируемых полетов, он был выведен на орбиту в минувшую субботу ракетой-носителем Falcon-9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).