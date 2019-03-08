РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 мар. Глава городского округа Королев Александр Ходырев поздравил жительниц с Международным женским днем и пожелал им здоровья и процветания.

«Дорогие, любимые женщины! От всего сердца примите искренние поздравления с самым нежным и весенним праздником - Международным женским днем! Сегодня представительницы прекрасной половины человечества ни в чем не уступают нам, мужчинам. Они трудятся во всех сферах жизни нашего города и достигают больших высот. Особые слова признания и благодарности хочу выразить представительницам старшего поколения, тем, кто на своих хрупких плечах вынесли тяжелое бремя войны. Низкий, сыновий вам поклон!» - сказал Ходырев.

Он пожелал женщинам здоровья, процветания, душевной гармонии, любви и уюта в семьях.