РИАМО - 8 мар. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Международным женским днем, он пожелал представительницам прекрасного пола благополучия и любви, отметив, что благодаря женщинам «город становиться уютнее и краше».

«Милые женщины, поздравляю вас с #8марта! Спасибо за то, что наполняете нашу жизнь красотой и смыслом. Желаю вам любви, добра, улыбок и цветов!» – написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется на официальном сайте столичного градоначальника, Москва – лучший город для того, чтобы сочетать роль матери, хранительницы домашнего очага с работой и карьерным ростом.

«Милые женщины, вы ярко проявляете свой талант и профессионализм, добиваетесь больших достижений во всех сферах жизни столицы. Благодаря вам наш город становится еще краше, уютнее и добрее», – подчеркнул Собянин.

Международный женский день отмечается 8 марта во многих странах. В России Международный женский день считается официальным праздником с 1919 года. В первые годы советской власти носил название «Международный день работниц». С конца 1920-х годов стал именоваться Международным женским днем.