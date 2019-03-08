РИАМО - 8 мар. В России с 1 по 7 марта выявили 78 партий продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, так, во многих субъектах РФ в обороте выявлялась меха и меховые изделия без идентификационных знаков, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Только за период с 1 по 7 марта в ГИР ЗПП (государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей – ред.) внесены сведения о 78 партиях выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, в 12 субъектах Российской Федерации», – говорится в сообщении.

К примеру, выявились случаи реализации различных видов небезопасной продукции – мяса и мясной продукции, плодоовощной продукции, меховых изделий. Часто товары реализуются с нарушением сроков годности, отсутствием сведений об изготовителе, отсутствием деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Во многих субъектах страны в обороте выявлялась меха и меховые изделия без контрольных (идентификационных) знаков. В рыбной продукции отсутствует маркировка на упаковке, а плодоовощная продукция реализуется с истекшим сроком годности.

«Из них (78 выявленных партий продукции – ред.) 52 партии пищевой продукции (мясо и мясные продукты – 17 партий; молоко и молочные продукты – восемь партий; плодоовощная продукция – две партии; птица, яйца и продукты их переработки – семь партий; рыба и рыбная продукция – девять партий; сахар – одна партия; кулинарная продукция – три партии; кондитерские изделия – четыре партии; хлебобулочные изделия – одна партия)», – уточняется в материале.

Также выявлено 26 партий непищевой продукции (меха и меховые изделия – 15 партий; одежда и изделия швейные и трикотажные – семь партий, обувь – одна партия; парфюмерно-косметическая продукция – две партии; материалы текстильные – одна партия).