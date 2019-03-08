РИАМО – 8 мар. В кампусе еврейского университета для девушек «Махон Хамеш» в столичном районе Сокольники к празднику 8 Марта открыли синагогу класса «люкс», передает «Интерфакс».

«Помещение, построенное в современном стиле, посвящено памяти Мани Коренблит, которая пережила Холокост, соблюдала еврейские традиции и передала детям и внукам свою любовь к еврейскому народу и преданность ему», – говорится в сообщении.

Поздравляя студенток на церемонии открытия, главный раввин России Берл Лазар отметил, что эта синагога, возможно, сама красивая не только в Москве, но и в мире.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода выразил надежду, что новая синагога станет «центром притяжения евреев этого района Москвы».

«Здесь будут отмечаться праздники, проводиться молитвы, вестись учеба. В нем (духовно-образовательном центре – ред.) нуждаются тысячи и тысячи евреев, которых надо приближать к своим корням»,– пояснил Борода.

Кампус «Махон Хамеш» в Сокольниках для еврейских девушек был открыт с 2002 году. Это учебное заведение, дающее одновременно современное, а также классическое еврейское образование, знакомит с еврейской культурой, традицией и языком.