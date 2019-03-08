РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. В микрорайоне Ивановский Подольска к 14 марта планируют завершить работы по замене городской опоры освещения на антенно-мачтовое сооружение связи, жителям близлежащих домов объяснили, что это законно, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска сообщил на интернет-портале «Добродел», что жильцы домов №№34, 37, 39, 41 и 43 на улице Парковая выступают против возведения очередной вышки сотовой связи прямо напротив дома №41. По его словам, до ближайшей квартиры всего 10 метров, до школы №29 - 50 метров, и люди опасаются вреда, которое может нанести излучение.

«Башенное сооружение на улице Парковая, 39, строит группа компаний ООО «Русские башни» в соответствии с проектом, согласованным с комитетом по строительству и архитектуре администрации горокруга. Размещение антенно-мачтового сооружения связи возле дома №39 соответствует требуемым нормативам. Комитетом по строительству и архитектуре выдан ордер №8 ООО «Фирма «Энергостройсервис» на право производства земляных работ для проведения замены городской опоры освещения на опору двойного назначения (антенно-мачтовое сооружение связи)», - сказал замглавы администрации Денис Жабин.

Согласно постановлению правительства Московской области «Об утверждении порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», размещение антенно-мачтового сооружения допускается не ближе 1/3 высоты размещаемого объекта от жилых домов.