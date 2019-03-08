РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 мар. Депутат Мособлдумы Сергей Керселян поздравил жительниц Королева с Международным женским днем и пожелал им успехов во всех начинаниях.

«Примите искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта. Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны. Женщина является олицетворением тепла, добра, заботы и источником вдохновения. Именно на женщинах лежат заботы о сохранении домашнего очага, воспитании детей, поддержании уюта и благополучия в семье. В настоящее время женщины добиваются убедительных успехов в карьере, в том числе на политическом поприще и вносят неоценимый вклад в развитие нашего региона и всей страны», - сказал Керселян.

Депутат пожелал женщинам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и благополучия, взаимопонимания и согласия в доме.