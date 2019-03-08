РИАМО - 8 мар. В новой Москве в частный дом к пожилой женщине пробрались неизвестные, они выкрали 40 тысяч долларов и коллекционную монету из золота весом 1 килограмм, материальный ущерб составил более 5,7 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение о краже поступило 7 марта в 17:47 от самой пострадавшей – женщины 1958 года рождения. Ограбление произошло по адресу: Москва, поселение Первомайское.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 18:00 3 марта до 17:10 7 марта неизвестные путем отжатия пластикового окна на первом этаже проникли в дом, где совершили кражу принадлежащих пострадавшей 40 тысяч долларов США и коллекционной монеты из золота весом 1 килограмм, после чего скрылись», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил более 5,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».