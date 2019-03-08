РИАМО - 8 мар. Жители Южного округа столицы до 27 марта выберут, как отметить Международный день птиц в Бирюлевском дендропарке, голосование стартовало в проекте «Активный гражданин», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На выбор предложили несколько вариантов: организовать тематическую экскурсию с кормлением пернатых в дендропарке, провести лекцию о перелетных и зимующих птицах или мастер-класс по изготовлению скворечников. Также жители могут предложить свои идеи», – говорится в сообщении.

Формат наиболее интересных мероприятий, приуроченных к Международному дню птиц, также предстоит выбрать «активным гражданам» Восточного округа. В Измайловском лесопарке могут провести квест, открыть творческую мастерскую, подготовить интерактивную игровую программу или акцию по развешиванию скворечников.

Принять участие в обоих голосованиях можно будет до 27 марта.