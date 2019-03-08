РИАМО - 8 мар. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жительниц Подмосковья с Международным женским днем, он пожелал дамам крепкого здоровья, благополучия и любви.

«С 8 Марта, дорогие женщины! Мы отмечаем этот день с особой теплотой, потому что он посвящен самым дорогим нам людям – бабушкам, матерям, женам, сестрам, дочерям! Вы всегда были и остаетесь символами добра, справедливости, нежности, красоты. <…> Будьте счастливы! С праздником!» – написал Брынцалов на своей странице в соцсети в «ВКонтакте».

Он пожелал женщинам крепкого здоровья, благополучия и любви.