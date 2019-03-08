РИАМО - 8 мар. Смоленский метромост, открытый в 1937 году, оснастили уникальной динамической подсветкой, которая автоматически загорается с наступлением сумерек и гаснет на рассвете, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Смоленский метромост теперь не только мост, но и уникальное медиапространство, включающее в себя уникальную, умную подсветку, которая сама загорается в сумерках и гаснет на рассвете. Подсветка работает в нескольких режимах: будничном, вечернем и праздничном. Никогда и нигде в мире метромост еще так не использовался – мы думаем, что это станет новой небольшой достопримечательностью нашего города. Уже 8 Марта москвичи увидят там поздравление с праздником», – сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Всего лампочки подсветки передают до 16 миллионов цветов и оттенков. Подсветка исправно работает в сложных условиях повышенной вибрации и влажности – элементы обладают высокой степенью пылевлагозащищенности: им не страшны ни ливень, ни сильный ветер.

Смоленский метромост открыли в 1937 году. Это первый мост в России, предназначенный для интенсивного движения поездов метро. Его длина – 150 метров, он соединяет станции «Смоленская» и «Киевская» Филевской линии Московского метрополитена. 20 марта исполнится ровно 82 года с тех пор, как здесь было запущено пассажирское движение.

Сейчас в будний день по мосту проходят более 850 поездов Филевской линии. За все эти годы метромост стал объектом пристального внимания кинорежиссеров: он появился как минимум в десятке советских и российских художественных картин.