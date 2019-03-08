РИАМО - 8 мар. На северо-западе столицы спасатели вытащили провалившегося в полынью мужчину, его отогревают на станции, в скором времени его осмотрят медики, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В 10:50 в СЗАО спасатели поисково-спасательной станции «Карамышево» во время патрулирования обнаружили мужчину, который провалился в полынью. Спасатели его достали из воды и на судне на воздушной подушке доставили на станцию», – говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшего отогревают на станции, вызвана бригада скорой помощь. Мужчине 37 лет, утром он прогуливался по водоему и провалился в полынью.

Как отметили спасатели, лед уже в некоторых местах стал тонкий, рыхлый и становится опасным.